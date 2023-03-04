Уорд-Праус установил рекорд «Саутгемптона»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Саутгемптон» сражается в домашнем матче с «Лестером». Для лидера «святых», полузащитника Джеймса Уорда-Прауса, это 330-й матч в высшей лиге английского футбола - в составе своей нынешней команды, разумеется.

Уорд-Праус, наслаждающийся славой одного из лучших исполнителей штрафных ударов в истории английского футбола, установил новый клубный рекорд «Саутгемптона» по количеству матчей в Премьер-лиге. До него он принадлежал Джейсону Додду, который выступал за клуб с 1989 по 2005 год.

Следить за событиями игры между «Саутгемптоном» и «Лестером» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.