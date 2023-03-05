Уорд-Праус: «Отличный результат»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. Эта победа стала 106-й в карьере лидера «Саутгемптона», Джеймса Уорда-Прауса, который по этому показателю обошел прежнего обладателя клубного рекорда - Джейсона Додда. После игры Уорд-Праус прокомментировал итоги матча, который принес его команде достаточно неожиданный успех.

- Отличный результат. Прошедшие недели были непростыми, но сейчас я вижу происходящее как переворотный момент. Я не забил пенальти и мне, честно говоря, исполнять штрафные нравится больше, чем пенальти. Но мы взяли три очка - это важнее, чем личные показатели, - цитирует Уорд-Прауса BBC Sport.