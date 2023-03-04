Спрогнозированы главные кандидаты на вылет из АПЛ

Аналитики статистического портала Opta в своих соцсетях поделились прогнозом, оценив шансы каждой из команд второй десятки турнирной таблицы АПЛ покинуть лигу по итогам сезона. Картина не сильно отличается от той, которую мы видим сейчас.

Так, самые очевидные шансы на понижение у «Саутгемптона» - на данный момент «святые» занимают последнюю строчку в Английской премьер-лиге, их шансы на вылет оцениваются в 80,4%.

Вторым самым очевидным кандидатом стал кризисный «Эвертон» - 66,5%. На данный момент «ириски» идут на 18-м месте. Третий главный неудачник в прогнозе – «Борнмут». Команда с юга Англии вылетит из АПЛ, по прогнозу аналитиков, с вероятностью в 63,4%. Идут «вишни» в АПЛ на 19-й строчке.

Гораздо выше шансы на спасение у «Лидса» - 37%. Не особо в Opta верят в вылет «Ноттингем Форест» - всего 23%. Шансы «Вулверхэмптона» понизиться в классе и вовсе составляют 15%, а «Вест Хэма» - 9%.