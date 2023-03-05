«Саутгемптон» впервые в сезоне не пропустил дома

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. Этот матч не только подтвердил прогресс «Саутгемптона» в последнее время под руководством нового тренера Рубена Селеша, но также стал первым домашним матчем для святых в текущем сезоне Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» не пропустил.

Он стал последним клубом АПЛ в текущем сезоне, который смог провести хотя бы один сухой матч на своем поле. В следующем туре «Саутгемптон» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед», это будет одиннадцатого марта.