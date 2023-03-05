Роджерс потерпел 100-е поражение в АПЛ

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. Для Брендана Роджерса, североирландского наставника «Лестера» это было уже сотое поражение в качестве наставника команды английской Премьер-лиги - и не только во главе его нынешнего клуба «Лестер», но также с учетом его работы в «Суонси» и «Ливерпуле».

В следующем матче чемпионата «Лестер» примет дома «Челси», это будет в следующую субботу, одиннадцатого марта.

Напомним, что Роджерс возглавляет «Лестер» с 2019 года, ранее он несколько лет тренировал шотландский «Селтик».