«Саутгемптон» выиграл оба матча у «Лестера» в высшей лиге впервые с сезона 1986/1987

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. Как оказалось, это был уже второй раз в сезоне, когда «святым» удалось выиграть у «Лестера» - ранее это случилось в матче третьего тура 20 августа прошлого года, когда «Саутгемптон» выиграл со счетом 2:1.

Как выяснилось, «святые» не выигрывали оба матча в ходе одного сезона против «Лестера» с далекого сезона 1986/1987, когда высшая лига английского футбола еще даже не именовалась АПЛ. В следующем туре чемпионата «Саутгемптону» предстоит сразиться на выезде с «Манчестер Юнайтед».