«Саутгемптон» уже больше года не может выиграть с разницей в более чем один мяч

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. Это была уже шестая победа «святых» в текущем сезоне, но все они были одержаны с разницей в один мяч - в том числе обе победы над «Лестером», чего с командой не случалось с сезона 1986/1987.

А вот выиграть с разницей в два мяча или более в последний раз команде удалось более чем год назад - 25 февраля 2022 года в игре с «Норвичем», впоследствии вылетевшим из АПЛ. В следующем туре английского чемпионата «Саутгемптон» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».