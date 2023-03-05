Рикарду Перейра: «Это сложно, мы должны играть лучше»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. Итоги игры прокомментировал португальский защитник «Лестера» Рикарду Перейра, который считает, что его команда недоработала на поле.

- Это очень сложно. Даже если бы мы заработали очко, все равно было бы сложно справиться с разочарованием. Мы хорошо начали игру, второй тайм тоже провели лучше, имели больше шансов, но не забили. А если не забиваете, то, как минимум, не выигрываете. А мы проиграли, - цитирует слова Перейры BBC Sport.