Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рикарду Перейра: «Это сложно, мы должны играть лучше»

05 Марта 2023 • 07:54 Комментировать
Саутгемптон
1:0
Лестер
окончен

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. Итоги игры прокомментировал португальский защитник «Лестера» Рикарду Перейра, который считает, что его команда недоработала на поле.

- Это очень сложно. Даже если бы мы заработали очко, все равно было бы сложно справиться с разочарованием. Мы хорошо начали игру, второй тайм тоже провели лучше, имели больше шансов, но не забили. А если не забиваете, то, как минимум, не выигрываете. А мы проиграли, - цитирует слова Перейры BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Лестер Рикарду Перейра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.03.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
2.75 3.15 2.80
Видео
05.03.23 в 19:30
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.24 3.70 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
08:11 · Англия. Кубок лиги
Фанат «Ньюкасла» оплакивает потерю 400 фунтов, потраченных на бесполезную татуировку
08:04 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва забил 1000-й гол «Манчестер Сити» в АПЛ в домашних матчах
08:02 · Англия. Премьер-лига
Легенда «МЮ» Фердинанд объяснил, почему прекратил общаться с Лэмпардом
08:01 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» выиграл оба матча у «Лестера» в высшей лиге впервые с сезона 1986/1987
07:58 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» впервые в сезоне не пропустил дома
07:54 · Англия. Премьер-лига
Рикарду Перейра: «Это сложно, мы должны играть лучше»
07:26 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Разочарован результатом, но игра была»
07:22 · Англия. Премьер-лига
Бывшего игрока «Лидса» приговорили к 17 годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней
07:17 · Англия. Премьер-лига
Роджерс потерпел 100-е поражение в АПЛ
07:11 · Англия. Премьер-лига
Уолкотт: «Мы хотим остаться в АПЛ»
07:00 · Англия. Премьер-лига
Селлес: «Мы живы»
02:05 · Англия. Премьер-лига
Бывший чемпион Англии рассказал о том, как Роналду спас его свидание с мисс Калифорнии
00:58 · Англия. Премьер-лига
Селлес: «Приятно руководить этой командой»
00:49 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус: «Отличный результат»
00:27 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус стал рекордсменом «Саутгемптона» по количеству побед
Все новости
Рекомендуем