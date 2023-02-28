Назван самый дорогой игрок АПЛ, у которого летом закончится контракт

Портал Transfermarkt подготовил рейтинг самых дорогих игроков АПЛ, контракт которых со своим клубом завершится в конце текущего сезона.

На первом месте – полузащитник, который уже давно заслуживает повышения в более сильный клуб – бельгиец из «Лестера» Юри Тилеманс. Его стоимость, по оценке портала, составляет 40 млн евро.

На втором месте игрок, который явно засиделся в «Кристал Пэлас» - лидер «орлов» Уилфрид Заха. Его стоимость – 32 млн. Вингеру уже 30, поэтому у него, скорее всего, остался последний шанс, чтобы проявить себя в топ-клубе.

Третье место – у опорника «Челси» Н’Голо Канте, стоимость 31-летнего хавбека – 30 млн евро.

Замыкают пятёрку форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино – 28 млн евро и центральный полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган – 25 млн евро.