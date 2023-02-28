​Тилеманс выбыл до апреля

В ближайшие недели «Лестер» будет вынужден обходиться без одного из своих лидеров – Юри Тилеманса. 25-летний полузащитник угодил в лазарет с повреждением связок голеностопного сустава. Как сообщает HLN, возвращение Тилеманса в строй ожидается примерно в начале или середине апреля.

В сезоне 2022/2023 Юри Тилеманс провёл 29 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас.

Действующий контракт Юри Тилеманса с «Лестером» рассчитан до завершения текущего сезона. Слухи связывают бельгийца со многими топ-клубами, в том числе с «Барселоной».