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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уорд-Праус стал рекордсменом «Саутгемптона» по количеству побед

05 Марта 2023 • 00:27 Комментировать
Саутгемптон
1:0
Лестер
окончен

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. Эта победа стала 106-й в карьере лидера «Саутгемптона», Джеймса Уорда-Прауса, который по этому показателю обошел прежнего обладателя клубного рекорда - Джейсона Додда, отпавшего за клуб с 1989 по 2005 год.

Причем случилось это в матче, в котором он также побил и другой рекорд Додда - по количеству матчей за клуб. Более того, сейчас Уорд-Праус занимает четвертое место в Лиге среди действующий игроков по количеству проведенных в АПЛ матчей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Джеймс Уорд-Праус Джейсон Додд
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