Уорд-Праус стал рекордсменом «Саутгемптона» по количеству побед

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. Эта победа стала 106-й в карьере лидера «Саутгемптона», Джеймса Уорда-Прауса, который по этому показателю обошел прежнего обладателя клубного рекорда - Джейсона Додда, отпавшего за клуб с 1989 по 2005 год.

Причем случилось это в матче, в котором он также побил и другой рекорд Додда - по количеству матчей за клуб. Более того, сейчас Уорд-Праус занимает четвертое место в Лиге среди действующий игроков по количеству проведенных в АПЛ матчей.