​Роналду догнал Сульшера по голам за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге

«Манчестер Юнайтед» положил три очка в свою копилку в субботу вечером, обыграв на выезде «Норвич». Автором единственного гола стал Криштиану Роналду – португалец реализовал одиннадцатиметровый удар.

На счету Криштиану Роналду теперь 91 гол за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге Англии. В списке бомбардиров клуба в этом турнире Роналду догнал экс-тренера команды Уле Гуннара Сульшера на шестом месте.

Выше Роналду и Сульшера идут Энди Коул (93 гола), Руд ван Нистелрой (95), Пол Скоулз (107), Райан Гиггз (109) и Уэйн Руни (183).

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом.