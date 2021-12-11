​Роналду сделал публикацию после победного гола

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» одержал непростую гостевую победу над «Норвичем». Автором единственного гола стал Криштиану Роналду, реализовавший пенальти. После игры звёздный португалец сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Ещё один шаг в правильном направлении. Мы знаем, чего хотим, и что нам нужно делать, чтобы этого добиться. Всё зависит от нас! Молодцы, ребята! Вперёд, дьяволы!» - написал Роналду в подписи к своей фотографии.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт уже во вторник, 14 декабря. В семнадцатом туре чемпионата Англии команда Ральфа Рангника сыграет в гостях у «Брентфорда».