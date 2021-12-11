Линделоф заменён в матче «МЮ» - у игрока, возможно, возникли проблемы с сердцем

Виктор Линделоф не смог доиграть матч против «Норвича» до конца. Примерно за двадцать минут до конца второго тайма шведский защитник «Манчестер Юнайтед» схватился за грудь без какого-либо воздействия со стороны соперников. В скором времени Линделоф был заменён – он отправился прямиком в подтрибунное помещение.

Есть мнение, что у Виктора Линделофа могли возникнуть проблемы с сердцем. Ранее похожие проблемы проявились у нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро. В ноябре ходили слухи, что аргентинский форвард завершит карьеру.

Следить за последними минутами матча «Норвич» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.