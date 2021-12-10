Рангник прокомментировал свою первую неделю на должности главного тренера «МЮ»

Новоиспеченный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал первую рабочую неделю на Туманном Альбионе. Немецкий специалист заявил, что в целом доволен своими первыми шагами на новой должности.

«В первую очередь, мне удалось познакомиться с футболистами. У нас было не так много времени для подготовки, но матч с «Кристал Пэлас» выдался обнадеживающим. Теперь надо доказать, что это была не случайность. Трансферы? У нас точно нет недостатка игроков. Тем более, уже готов Кавани, а также на подходе Варан», - поделился Рангник на пресс-конференции накануне встречи с аутсайдером английской Премьер-лиги, «Норвичем».