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Рангник прокомментировал свою первую неделю на должности главного тренера «МЮ»

10 Декабря 2021 • 20:32 Комментировать (1)
Норвич
...
Манчестер Юнайтед
6.50 4.70 1.47
Через 22 ч. 44 мин.

Новоиспеченный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал первую рабочую неделю на Туманном Альбионе. Немецкий специалист заявил, что в целом доволен своими первыми шагами на новой должности.

«В первую очередь, мне удалось познакомиться с футболистами. У нас было не так много времени для подготовки, но матч с «Кристал Пэлас» выдался обнадеживающим. Теперь надо доказать, что это была не случайность. Трансферы? У нас точно нет недостатка игроков. Тем более, уже готов Кавани, а также на подходе Варан», - поделился Рангник на пресс-конференции накануне встречи с аутсайдером английской Премьер-лиги, «Норвичем».

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Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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НОРВИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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biz_plan
10 Декабря 2021 в 21:18
Трансферы?
С этими бы разобраться... Накупили три состава
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