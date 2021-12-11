​Де Хеа рассказал, каково работать с Рангником

В субботу Ральф Рангник провёл уже третий матч у руля «Манчестер Юнайтед». После победы над «Норвичем» комментарий дал голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа. Среди прочего, испанец рассказал, каково работать под руководством Рангника.

«Работать с Рангником хорошо, мы стали лучше обороняться, хотя сегодня мы допустили слишком много моментов у своих ворот. Рангник говорит, чтобы я был готов к длинным передачам соперников, потому что он хочет, чтобы мы действовали очень высоко. Я всегда должен быть сконцентрирован», - сказал де Хеа Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти.