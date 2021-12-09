Журналист: Игроки «МЮ» приятно удивлены методами работы Рангника

Несмотря на все скептические прогнозы, начало карьеры Ральфа Рангника на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» пока можно оценить со знаком «плюс». Немецкий специалист выиграл свой дебютный матч в АПЛ, а также сходу заслужил уважение и доверие подопечных.

По крайней мере, об этом сообщают британские СМИ. Согласно сведениям, предоставленным журналистом Иэном Макгарри, игроки манкунианской команды остались приятно удивлены методами работы нового наставника. Более того, им нравится, насколько решительным оказался Рангник.

Стоит добавить, что по итогам поединка с «Кристал Пэлас» болельщики «МЮ» расхвалили тренера, подчеркнул мгновенные изменения в игре коллектива, которые обеспечили баланс в действиях на футбольном поле.