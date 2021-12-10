Алекс Фергюсон назвал имя своего любимого футболиста – это не Роналду

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон назвал имя своего любимого футболиста. Шотландец удивил общественность, выделив не Криштиану Роналду или других игроков его более поздней эры в клубе, а защитника Дениса Ирвина, который выступал за манкунианцев в период с 1990 по 2002 год.

«Честно говоря, я бы сказал, что Ирвин будет единственным, кто всегда получил бы место в моей команде. Он был потрясающим игроком, надежный и скалистый лидер оборонительной линии. Он редко ошибался», - приводит слова Фергюсона итальянское издание TuttoSport.

Отметим, что Ирвин сыграл за «МЮ» 529 матча, отметившись 33 голами за всю свою карьеру в Манчестере.