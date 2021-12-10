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Алекс Фергюсон назвал имя своего любимого футболиста – это не Роналду

10 Декабря 2021 • 22:21 Комментировать (1)
Норвич
...
Манчестер Юнайтед
6.50 4.70 1.47
Через 20 ч. 35 мин.

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон назвал имя своего любимого футболиста. Шотландец удивил общественность, выделив не Криштиану Роналду или других игроков его более поздней эры в клубе, а защитника Дениса Ирвина, который выступал за манкунианцев в период с 1990 по 2002 год.

«Честно говоря, я бы сказал, что Ирвин будет единственным, кто всегда получил бы место в моей команде. Он был потрясающим игроком, надежный и скалистый лидер оборонительной линии. Он редко ошибался», - приводит слова Фергюсона итальянское издание TuttoSport.

Отметим, что Ирвин сыграл за «МЮ» 529 матча, отметившись 33 голами за всю свою карьеру в Манчестере.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Денис Ирвин
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НОРВИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Декабря 2021 в 22:28
Как же так, краснолицый???... Хе-хе...
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