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Рангник обозначил трансферные цели «МЮ» на январь

11 Декабря 2021 • 00:37 Комментировать (1)
Норвич
...
Манчестер Юнайтед
6.50 4.70 1.47
Через 18 ч. 32 мин.

После недели пребывания на посту наставника «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник уже обозначил позиции в составе манкунианцев, которые нуждаются в усилении в ближайшее зимнее трансферное окно.

По информации ESPN, немецкий специалист запросил у руководства клуба подписание футболиста центральной зоны. Более того, Рангник предложил несколько своих кандидатур. В список тренера вошли Амаду Айдара из «РБ Лейпцига», Джуд Беллингхем из дортмундской «Боруссии» и Кэлвин Филлипс из «Лидса».

Отмечается, что осуществить трансфер Филлипса будет труднее всего – полузащитник сборной Англии не хочет переходить в стан исторически принципиального соперника своей нынешней команды.

Также указано, что совет директоров остался впечатлен аргументами Рангника, почему именно опорная зона нуждается в усилении.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Амаду Айдара Джуд Беллингхем Кэлвин Филлипс
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НОРВИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
11 Декабря 2021 в 01:25
Клопп тоже хочет Беллингхема или Филлипса.
Посмотрим, кто перебьет.
Думаю, чисто технически Рангнику лече всего будет Айдара подписать.
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