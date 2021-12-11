Рангник обозначил трансферные цели «МЮ» на январь

После недели пребывания на посту наставника «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник уже обозначил позиции в составе манкунианцев, которые нуждаются в усилении в ближайшее зимнее трансферное окно.

По информации ESPN, немецкий специалист запросил у руководства клуба подписание футболиста центральной зоны. Более того, Рангник предложил несколько своих кандидатур. В список тренера вошли Амаду Айдара из «РБ Лейпцига», Джуд Беллингхем из дортмундской «Боруссии» и Кэлвин Филлипс из «Лидса».

Отмечается, что осуществить трансфер Филлипса будет труднее всего – полузащитник сборной Англии не хочет переходить в стан исторически принципиального соперника своей нынешней команды.

Также указано, что совет директоров остался впечатлен аргументами Рангника, почему именно опорная зона нуждается в усилении.