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​Рангник: «Нам повезло не пропустить, предстоит много работы»

11 Декабря 2021 • 23:17 Комментировать
Норвич
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после гостевой победы над «Норвичем» со счётом 1:0.

«Это была очень напряжённая игра, очень физическая. «Норвич» играл хорошо, не как команда из зоны вылета. В первые 15 минут у нас были некоторые проблемы.

С самого начала мы контролировали игру, но не всегда находили оптимальные решения. В обороне у нас всё получалось, в первом тайме мы не позволяли сопернику создавать много моментов или ударов.

В перерыве я сказал ребятам, что нам нужно прибавить в скорости и интенсивности. Мы провели вторую половину лучше, но нам повезло не пропустить. Нам предстоит ещё много работы. Нам нужно лучше играть на выезде, особенно против физически развитых команд и команд, которые высоко прессингуют, как «Норвич», - слова Рангника приводятся на сайте BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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НОРВИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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