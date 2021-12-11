​Рангник: «Нам повезло не пропустить, предстоит много работы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после гостевой победы над «Норвичем» со счётом 1:0.

«Это была очень напряжённая игра, очень физическая. «Норвич» играл хорошо, не как команда из зоны вылета. В первые 15 минут у нас были некоторые проблемы.

С самого начала мы контролировали игру, но не всегда находили оптимальные решения. В обороне у нас всё получалось, в первом тайме мы не позволяли сопернику создавать много моментов или ударов.

В перерыве я сказал ребятам, что нам нужно прибавить в скорости и интенсивности. Мы провели вторую половину лучше, но нам повезло не пропустить. Нам предстоит ещё много работы. Нам нужно лучше играть на выезде, особенно против физически развитых команд и команд, которые высоко прессингуют, как «Норвич», - слова Рангника приводятся на сайте BBC.