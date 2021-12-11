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Роналду и де Хеа позволили «Манчестер Юнайтед» переиграть «Норвич»

11 Декабря 2021 • 22:26 Комментировать (3)
Норвич
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Матч 16-го тура Премьер-лиги «Норвич» - «Манчестер Юнайтед» получился богатым на опасные моменты. Алекс Теллес со штрафного попал в перекладину, Криштиану Роналду здорово разобрался с опекунами, но не переиграл голкипера, а удар Гарри Магуайра под планку был также парирован.

Во втором тайме Теэму Пукки проверил Давида де Хеа, а ключевым стал момент с фолом на Криштиану Роналду в штрафной на 75-й минуте. Португалец забил с точки и принес команде три очка (1:0). В оставшееся время португалец пробил над перекладиной, а у Озана Кабака было два отличных шанса, также гостям повезло после удара Билли Гилмора.

«МЮ» все же победил и только по разнице мячей уступает четвертое место «Вест Хэму».

Протокол игры  
Норвич 0:1 Манчестер Юнайтед
    75' Роналду Криштиану (0:1)
Крул Тим Ааронс Макс Хэнли Грант   21' (Соренсен Якоб (   21') Кабак Озан Яннулис Димитрис Рупп Лукас   76' (Лис-Мелу Пьерр (   76'   90') Гилмор Билли Маклин Кенни Сарджент Джош Плахета Пшемыслав   70' (Кантуэлл Тодд (   70') Пукки Теэму
Запасные: Айда Адам Мумба Бали Ганн Энгус Дауэлл Киран Байрам Сэм
Де Хеа Давид Далот Диогу   77' Линделоф Виктор   74' (Байи Эрик (   74') Магуайр Гарри Теллес Алекс Мактоминай Скотт Фред Сантос Санчо Джедон   67' (Гринвуд Мэйсон (   67') Фернандеш Бруну   88' (Ван де Бек Донни (   88') Роналду Криштиану Рэшфорд Маркус
Запасные: Шоу Люк Хитон Том Лингард Джесси Джонс Фил Хендерсон Дин Эланга Энтони
11 декабря. Стадион "Кэрроу Роуд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Норвич Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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НОРВИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
kos34rus
11 Декабря 2021 в 23:10
Защиты у МЮ нет.
ARTUR
11 Декабря 2021 в 22:33
Прикольный этот Норвич , вышли какие то пацанчики , я даже и не знал что там такой молодой состав ,Роналду одного даже перепрыгнул)) какие то тмалыши )) но МЮ еле отскочил ,Де Хеа лучший в их составе ,сегодня.
Bathet30
11 Декабря 2021 в 22:54
Привет Артур!
Я к матчу не успел, неужели Ральф ничего нового не предложил команде? Багаж Сульшера до сих пор выручает.
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окончен Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон
окончен Челси 3:2 Лидс
окончен Ливерпуль 1:0 Астон Вилла
окончен Арсенал 3:0 Саутгемптон
окончен Норвич 0:1 Манчестер Юнайтед
12.12  17:00 Бёрнли ... Вест Хэм
12.12  17:00 Лестер ... Ньюкасл
12.12  19:30 Кристал Пэлас ... Эвертон
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