Роналду и де Хеа позволили «Манчестер Юнайтед» переиграть «Норвич»

Матч 16-го тура Премьер-лиги «Норвич» - «Манчестер Юнайтед» получился богатым на опасные моменты. Алекс Теллес со штрафного попал в перекладину, Криштиану Роналду здорово разобрался с опекунами, но не переиграл голкипера, а удар Гарри Магуайра под планку был также парирован.
Во втором тайме Теэму Пукки проверил Давида де Хеа, а ключевым стал момент с фолом на Криштиану Роналду в штрафной на 75-й минуте. Португалец забил с точки и принес команде три очка (1:0). В оставшееся время португалец пробил над перекладиной, а у Озана Кабака было два отличных шанса, также гостям повезло после удара Билли Гилмора.
«МЮ» все же победил и только по разнице мячей уступает четвертое место «Вест Хэму».
Протокол игры
|75' Роналду Криштиану (0:1)
Крул Тим • Ааронс Макс • Хэнли Грант 21' ( Соренсен Якоб ( 21') • Кабак Озан • Яннулис Димитрис • Рупп Лукас 76' ( Лис-Мелу Пьерр ( 76' ) • 90'Гилмор Билли • Маклин Кенни • Сарджент Джош • Плахета Пшемыслав 70' ( Кантуэлл Тодд ( 70') • Пукки Теэму
Запасные: Айда Адам • Мумба Бали • Ганн Энгус • Дауэлл Киран • Байрам Сэм
Де Хеа Давид • Далот Диогу • 77'Линделоф Виктор 74' ( Байи Эрик ( 74') • Магуайр Гарри • Теллес Алекс • Мактоминай Скотт • Фред Сантос • Санчо Джедон 67' ( Гринвуд Мэйсон ( 67') • Фернандеш Бруну 88' ( Ван де Бек Донни ( 88') • Роналду Криштиану • Рэшфорд Маркус
Запасные: Шоу Люк • Хитон Том • Лингард Джесси • Джонс Фил • Хендерсон Дин • Эланга Энтони
11 декабря. Стадион "Кэрроу Роуд".
Я к матчу не успел, неужели Ральф ничего нового не предложил команде? Багаж Сульшера до сих пор выручает.