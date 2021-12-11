Роналду и де Хеа позволили «Манчестер Юнайтед» переиграть «Норвич»

Матч 16-го тура Премьер-лиги «Норвич» - «Манчестер Юнайтед» получился богатым на опасные моменты. Алекс Теллес со штрафного попал в перекладину, Криштиану Роналду здорово разобрался с опекунами, но не переиграл голкипера, а удар Гарри Магуайра под планку был также парирован.

Во втором тайме Теэму Пукки проверил Давида де Хеа, а ключевым стал момент с фолом на Криштиану Роналду в штрафной на 75-й минуте. Португалец забил с точки и принес команде три очка (1:0). В оставшееся время португалец пробил над перекладиной, а у Озана Кабака было два отличных шанса, также гостям повезло после удара Билли Гилмора.

«МЮ» все же победил и только по разнице мячей уступает четвертое место «Вест Хэму».