По всей видимости, «Манчестер Юнайтед» будет трудно удержать нападающего Эдинсона Кавани до конца сезона. На уругвайца претендуют сразу несколько клубов из Испании и Италии, а некоторые из них готовы сделать предложение уругвайцу уже в январе.

Одной из таких команд является «Ювентус», свидетельствует местное издание Tuttosport. Согласно источнику, туринцы не собираются дожидаться лета и приглашать форварда на правах свободного агента, а попытаются договориться с «МЮ» о полноценном трансфере зимой.

Напомним, что в услугах 34-летнего футболиста также заинтересован «Наполи», в котором Кавани провел три года своей карьеры.