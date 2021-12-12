​Де Хеа провёл 200 «сухих» матчей в карьере

Голкипер Давид де Хеа поспособствовал победе «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Норвича» в субботу вечером, совершив ряд сэйвов. Как сообщает Sky Sports, на счету испанского вратаря теперь ровно 200 «сухих» матчей в карьере.

159 «сухарей» де Хеа провёл в составе «Манчестер Юнайтед», 22 – в составе «Атлетико», а ещё 19 – в составе сборной Испании.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» со счётом 1:0 благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти. На текущий момент команда Ральфа Рангника располагается на пятой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.