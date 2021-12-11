​Рангник и де Хеа объяснили, что произошло с Линделофом

За двадцать минут до конца матча против «Норвича» защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф почувствовал боль в груди. Появились предложения, что у шведа могли проявиться проблемы с сердцем. После игры комментарии по поводу ситуации с Линделофом дали Ральф Рангник и Давид де Хеа.

«Линделоф даже не может вспомнить, что это было. У него были проблемы с дыханием. Виктор прошёл тесты. Кажется, он в порядке», - сказал Рангник Sky Sports.

«Когда вы видите, что игрок падает на газон… Мы помним историю с Кристианом Эриксеном. Линделофу было трудно дышать, и это было странно», - прокомментировал ситуацию де Хеа.