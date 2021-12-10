По всей видимости, полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беку так и не судилось уйти из команды, чтобы начать получать игровую практику. Оставшись в Англии летом по просьбе Уле Гуннара Сульшера, голландец полсезона просидел на скамейке.

Различные источники сообщали, что теперь игрок точно оформит свой трансфер уже зимой. Однако, как свидетельствует британский таблоид The Sun, ван де Бека от этой идеи отговорил новоиспеченный наставник Ральф Рангник.

Он, как и норвежский специалист, пообещал футболист, что даст ему возможность проявить себя. Напомним, ранее в услугах ван де Бека были заинтересованы «Эвертон» и «Ньюкасл».