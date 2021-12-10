Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Птица в клетке»: Рангник уговорил ван де Бека не уходить из «МЮ» слухи

10 Декабря 2021 • 23:28 Комментировать
Норвич
...
Манчестер Юнайтед
6.50 4.70 1.47
Через 20 ч. 36 мин.

По всей видимости, полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беку так и не судилось уйти из команды, чтобы начать получать игровую практику. Оставшись в Англии летом по просьбе Уле Гуннара Сульшера, голландец полсезона просидел на скамейке.

Различные источники сообщали, что теперь игрок точно оформит свой трансфер уже зимой. Однако, как свидетельствует британский таблоид The Sun, ван де Бека от этой идеи отговорил новоиспеченный наставник Ральф Рангник.

Он, как и норвежский специалист, пообещал футболист, что даст ему возможность проявить себя. Напомним, ранее в услугах ван де Бека были заинтересованы «Эвертон» и «Ньюкасл».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Донни ван де Бек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
НОРВИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Идет 45 минута Брентфорд 0:1 Уотфорд
11.12  15:30 Манчестер Сити ... Вулверхэмптон
11.12  18:00 Челси ... Лидс
11.12  18:00 Ливерпуль ... Астон Вилла
11.12  18:00 Арсенал ... Саутгемптон
11.12  20:30 Норвич ... Манчестер Юнайтед
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Птица в клетке»: Рангник уговорил ван де Бека не уходить из «МЮ» слухи
22:21 · Англия. Премьер-лига
Алекс Фергюсон назвал имя своего любимого футболиста – это не Роналду 1
21:30 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: Обыграть «Ливерпуль» - моя единственная цель
21:00 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Джеррард может праздновать как сумасшедший дьявол, если «Астон Вилла» забьёт «Ливерпулю» 2
21:00 · Англия. Премьер-лига
​«Норвич» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 декабря 2021
20:44 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Астон Вилла»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 декабря 2021
20:32 · Англия. Премьер-лига
Рангник прокомментировал свою первую неделю на должности главного тренера «МЮ» 1
20:25 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» - «Лидс»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 декабря 2021
20:14 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 декабря 2021
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 декабря 2021
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиоле задали вопрос о Холанне 1
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Клопп начал пресс-конференцию с предупреждения журналистам 2
16:29 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» отказался продать Азара «Вест Хэму» за 25 млн евро
15:54 · Англия. Премьер-лига
​Агент: «Марсьяль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» 4
15:25 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола – лучший тренер АПЛ в ноябре 1
Все новости
Рекомендуем