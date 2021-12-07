Линделоф назвал де Хеа лучшим голкипером мира

Защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделефу задали вопрос, кого он считает одним из главных творцов недавних успехов команды после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Швед отметил, что своих партнеров часто спасал вратарь Давид де Хеа.

«Это футболист мирового класса, он был невероятен в ноябре. Считаю, что он лучший в мире на своей позиции, это доказывают это выступления в текущем сезоне. Рад за его успехи, у нас сложились отличные взаимоотношения как на поле, так и в повседневной жизни», - приводит слова Линделофа официальный сайт манкунианцев.

Напомним, что испанец получил награду как лучшему игроку «Юнайтед» в прошедшем месяце.