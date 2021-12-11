Рангник – первый тренер «МЮ» с 1903 года, при котором команда не пропустила в двух его стартовых матчах АПЛ

Испытывая огромные проблемы в оборонительных действиях в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» сумел сохранить свои ворота сухими в стартовых двух матчах при новом главном тренере Ральфе Рангнике – минимально были повержены «Кристал Пэлас» и «Норвич».

Таким образом, Рангник стал первым специалистом с 1903 года, который добился подобного показателя. В последний раз это удавалось Эрнесту Мангналлу, информирует статистический портал Opta.

Более того, «Юнайтед» сумел немного исправить ситуацию в турнирной таблице чемпионата, сократив отставание от зоны Лиги чемпионов. Свой следующий поединок «МЮ» проведет во вторник против «Брентфорда».