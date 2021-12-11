Роналду обновил ещё один рекорд

Отметившись в поединке с «Норвичем» в рамках английской Премьер-лиги, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обновил еще один свой рекорд. Оказывается, этот мяч стал первым в карьере португальца в ворота «канареек».

Таким образом, теперь форвард сумел отличиться в поединках против 165 команд и сборных за почти 20 лет своих выступлений на высшем уровне, передает Squawka.

Что касается показателей Криштиану в текущем сезоне, то он уже оформил 15 результативных действий в 18 матчах в составе манкунианцев – 13 голов (два из которых с пенальти) и два ассиста. Также отметим, что 11-метровый в противостоянии с «Норвичем» заработал именно Роналду при счете 0:0 на 75-й минуте.

Помимо этого, он чаще всех забивал победные мячи в нынешнем розыгрыше АПЛ.