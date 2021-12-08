Фред – о Роналду: «Он очень положительно повлиял на команду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред ответил на вопрос касательно того, как на команду повлиял трансфер Криштиану Роналду. Бразилец отметил, что с приходом такого опытного исполнителя улучшилась атмосфера в раздевалке.

«Он очень положительно повлиял на нас. Проводить тренировки с футболистом такого уровня – очень ценный опыт. Вы сами понимаете, что иногда взобраться на вершину довольно-таки легко, а вот удержаться там тяжело. Но, Криштиану своим примером показывает, что это возможно. Это мотивирует продолжать работать над собой», - приводит слова Фреда Daily Express.

Напомним, что Роналду вернулся в Манчестер спустя 12 лет отсутствия, успев уже отличиться за манкунианцев 12 голами в АПЛ и Лиге чемпионов.