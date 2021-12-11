​Тренер «Норвича»: «Манчестер Юнайтед» выиграл благодаря сомнительному пенальти»

Главный тренер «Норвича» Дин Смит дал комментарий после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Я не могу жаловаться на выступление ребят. Мы знаем, что играли против топ-команды, но мы не отступали. Мы защищались, когда это было нужно, и создали несколько хороших моментов. Это то, что нам нужно, чтобы стать сильнее – создавать эти моменты.

Мы только что сыграли с двумя из представителей топ-6. Мы доминировали в гостях у «Тоттенхэма», но не реализовали свои шансы, а сегодня мы сражались с сильнейшими игроками. Они выиграли благодаря сомнительному пенальти», - слова Дина Смита приводятся на сайте BBC.