Стало известно, за кого голосовал Роналду в премии Копа трофи

В сеть просочилась информация касательно того, за кого отдавали свои голоса бывшие обладатели «Золотых мячей» в премии Копа трофи, которая вручается лучшему молодому игроку по итогам года. Ранее стало известно о выборе Лионеля Месси, а теперь появился список еще и Криштиану Роналду.

Оказывается, на первое место португалец поставил своего нынешнего партнера по «Манчестер Юнайтед», Мэйсона Гринвуда. Вторую строчку занял соотечественник Криштиану защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш, а тройку замкнул хавбек дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна, передает The Mirror.

Напомним, что сама награда досталась полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Педри.