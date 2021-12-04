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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, за кого голосовал Роналду в премии Копа трофи

04 Декабря 2021 • 17:26 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
1.55 4.30 5.80
Через 21 ч. 13 мин.

В сеть просочилась информация касательно того, за кого отдавали свои голоса бывшие обладатели «Золотых мячей» в премии Копа трофи, которая вручается лучшему молодому игроку по итогам года. Ранее стало известно о выборе Лионеля Месси, а теперь появился список еще и Криштиану Роналду.

Оказывается, на первое место португалец поставил своего нынешнего партнера по «Манчестер Юнайтед», Мэйсона Гринвуда. Вторую строчку занял соотечественник Криштиану защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш, а тройку замкнул хавбек дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна, передает The Mirror.

Напомним, что сама награда досталась полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Педри.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Мэйсон Гринвуд Джованни Рейна Нуну Мендеш
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
04 Декабря 2021 в 17:47
то же помог своему одноклубнику, эти голосования за ЗМ и т.п. превращаются в акцию поддержки своих же земляк (соотечественник) за земляка, одноклубник за одноклубника, нужны кардинальные меры чтобы нельзя было отдавать голос за своего соотечественника и одноклубника...
Alex1972
04 Декабря 2021 в 17:36
А так хотелось за себя голоснуть.... " Молодая " овца ты в наша... А-ха-ха-ха...
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05.12  17:00 Манчестер Юнайтед ... Кристал Пэлас 1.51 4.5 6.4
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