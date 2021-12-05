​Рангник – о борьбе с лучшими клубами АПЛ: «Я оптимист, но я и реалист»

Ральф Рангник, который в воскресенье проведёт свой первый матч на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос по поводу борьбы с сильнейшими командами Премьер-лиги.

«Я оптимист, но я также должен быть реалистом. Пять недель назад «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» 0:5 и, если честно, счёт мог быть ещё крупнее. Против «Манчестер Сити» было 0:2, а могло быть больше. Мы набрали один балл в игре с «Челси», но были ли игра? Не знаю. Соперник нанёс 24 удара, мы – 3.

Так что говорить о том, что я брошу вызов топ-тренерам АПЛ в ближайшие недели, нереально», - слова Рангника приводит Mirror.