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Известно, за кого голосовал Месси на Копа трофи

02 Декабря 2021 • 23:52 Комментировать

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси был одним из 32 обладателей «Золотого мяча», которые выбирали лучшего молодого футболиста года по версии France Football. В итоге Копа трофи выиграл талант из «Барселоны» Педри.

В этом опросе Месси отдал три балла именно в пользу Педри, два - нынешнему одноклубнику Нуну Мендешу, и еще один - игроку «Боруссии» из Дортмунда Джуду Беллингхему, сообщает Infobae.

Получив награду, Педри отдельно упомянул Месси, рядом с которым играл в «Барселоне»: «Хочу поблагодарить клуб, людей, которые меня поддерживали и капитанов, включая Месси. Спасибо за помощь».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Педри
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