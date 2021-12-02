Известно, за кого голосовал Месси на Копа трофи

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси был одним из 32 обладателей «Золотого мяча», которые выбирали лучшего молодого футболиста года по версии France Football. В итоге Копа трофи выиграл талант из «Барселоны» Педри.

В этом опросе Месси отдал три балла именно в пользу Педри, два - нынешнему одноклубнику Нуну Мендешу, и еще один - игроку «Боруссии» из Дортмунда Джуду Беллингхему, сообщает Infobae.

Получив награду, Педри отдельно упомянул Месси, рядом с которым играл в «Барселоне»: «Хочу поблагодарить клуб, людей, которые меня поддерживали и капитанов, включая Месси. Спасибо за помощь».