Рангник – о «МЮ»: «Нельзя добиться идеала за два дня»

Уже завтра, 5-го декабря, Ральф Рангник проведет свой дебютный матч на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Накануне противостояния с «Кристал Пэлас» специалист поприсутствовал на пресс-конференции, на которой поделился своими ожиданиями от поединка.

«Футболисты не только должны слушать мои указания, но и внедряться в эти идеи. Для этого нужно время. Нельзя добиться идеала за два дня, все приходит постепенно. Дело не в том, что мы должны прессинговать или контрпрессинговать. Должна быть единая структура, контроль, именно это важно. Необходимо активно действовать с мячом, а не реактивно», - сказал Рангник в эфире ESPN.