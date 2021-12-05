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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник: «Меня впечатлили стартовые 30 минут, высокие скорости, интенсивность, темп»

05 Декабря 2021 • 20:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Кристал Пэлас
окончен

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник стал первым немцем в Премьер-лиге, который начал там карьеру с победы. Его команда обыграла «Кристал Пэлас» со счётом 1:0.

- Меня впечатлили стартовые 30 минут. Высокие скорости, интенсивность, темп. Чудесный гол Фреда с его сильной правой ноги, - заявил Рангник в послематчевом интервью.

- Всё идёт по плану, шаг за шагом, мы показываем футболистам видео и объясняем, где именно они получают преимущество от предложенного нами стиля игры в футбол.

Добавим, что на этой неделе «МЮ» выиграл столько же домашних матчей в Премьер-лиге, как и под руководством Уле Гуннара Сульшера с начала сезона (2).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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