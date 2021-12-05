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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Первый состав Рангника в «Манчестер Юнайтед»: Роналду – в основе

05 Декабря 2021 • 16:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Кристал Пэлас
1.57 4.05 6.00
1-й тайм

Ральф Рангник в воскресенье дебютирует в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». Разумеется, всем было интересно посмотреть, какой стартовый состав выберет немец, и попадёт ли туда звёздный форвард Криштиану Роналду.

Итак, в основу «Манчестер Юнайтед» на игру Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» были включены следующие футболисты:

Де Хеа – Далот, Линделоф, Магуайр, Теллес – Мактоминей, Фред, Бруну Фернандеш – Санчо, Рэшфорд, Роналду.

Стартовый свисток в матче «Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Идет 21 минута Тоттенхэм 1:0 Норвич 1.4 5.2 7.8
Идет 20 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас 1.51 4.5 6.4
Идет 21 минута Лидс 0:0 Брентфорд 2.14 3.55 3.4
05.12  19:30 Астон Вилла ... Лестер 2.7 3.5 2.6
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