​Первый состав Рангника в «Манчестер Юнайтед»: Роналду – в основе

Ральф Рангник в воскресенье дебютирует в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». Разумеется, всем было интересно посмотреть, какой стартовый состав выберет немец, и попадёт ли туда звёздный форвард Криштиану Роналду.

Итак, в основу «Манчестер Юнайтед» на игру Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» были включены следующие футболисты:

Де Хеа – Далот, Линделоф, Магуайр, Теллес – Мактоминей, Фред, Бруну Фернандеш – Санчо, Рэшфорд, Роналду.

Стартовый свисток в матче «Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.