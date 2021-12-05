Рангник дебютировал в «МЮ» с непростой победы, «Тоттенхэм» разгромил соперника

«Манчестер Юнайтед» проводил первый матч под руководством Ральфа Рангника и дома с трудом переиграл «Кристал Пэлас». Лишь на 77-й минуте удалось вскрыть оборону гостей, это удалось Фреду, который смог забить очень красиво - 1:0.

«Тоттенхэм» непривычно много для себя нынешнего забил аж три мяча - 3:0. «Лидс» на 90-й минуте отыгрался в поединке против «Брентфорда» (2:2).