Рангник дебютировал в «МЮ» с непростой победы, «Тоттенхэм» разгромил соперника

«Манчестер Юнайтед» проводил первый матч под руководством Ральфа Рангника и дома с трудом переиграл «Кристал Пэлас». Лишь на 77-й минуте удалось вскрыть оборону гостей, это удалось Фреду, который смог забить очень красиво - 1:0.
«Тоттенхэм» непривычно много для себя нынешнего забил аж три мяча - 3:0. «Лидс» на 90-й минуте отыгрался в поединке против «Брентфорда» (2:2).
Протокол игры
|(1:0) Фред Сантос 77'
Де Хеа Давид • Далот Диогу • Линделоф Виктор • 90'Магуайр Гарри • Теллес Алекс • Мактоминай Скотт • 81'Фред Сантос • Рэшфорд Маркус 76' ( Эланга Энтони ( 76') • Фернандеш Бруну 86' ( Ван де Бек Донни ( 86') • Санчо Джедон 62' ( Гринвуд Мэйсон ( 62') • Роналду Криштиану
Запасные: Мата Хуан • Байи Эрик • Уан-Биссака Аарон • Матич Неманья • Джонс Фил • Хендерсон Дин
Гуаита Висенте • Клайн Натаниэль • 31'Томкинс Джеймс • Гехи Марк • 67'Митчелл Тайрик • Шлупп Джеффри • Куйяте Шейку 84' ( Эзе Эберечи ( 84') • Галлахер Конор • Айю Джордан 84' ( Олисе Майкл ( 84') • Бентеке Кристиан 67' ( Эдуар Одсонн ( 67') • Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз Уилл • Миливоевич Лука • Ридевальд Жайро • Батлэнд Джек • Келли Мартин • Матета Жан-Филипп
05 декабря. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры
|(1:0) Лукас Моура 10'
|(2:0) Санчес Давинсон 67'
|(3:0) Сон Хынмин 77'
Льорис Уго • Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Дэвис Бен • Танганга Джафет 62' ( Доэрти Мэтт ( 62') • Скипп Оливер • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Регилон Серхио 16' 22' ( Сессеньон Райан ( 22') • Лукас Моура 80' ( Бергвейн Стевен ( 80') • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Н'Домбеле Тангай • Голлини Пьерлуиджи • Родон Джо • Скарлетт Дейн • Алли Деле • Уинкс Гарри
Крул Тим • Ааронс Макс • Омобамиделе Эндрю • Хэнли Грант • Гибсон Бен • Уильямс Брендон • Лис-Мелу Пьерр 72' ( Дауэлл Киран ( 72') • Гилмор Билли 34' 81' ( Соренсен Якоб ( 81') • Маклин Кенни • Айда Адам 69' ( Сарджент Джош ( 69') • Пукки Теэму 14'
Запасные: Ганн Энгус • Яннулис Димитрис • Кантуэлл Тодд • Кабак Озан • Цолис Христос • Рупп Лукас
05 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры
|(1:0) Робертс Тайлер 27'
|54' Баптист Шендон (1:1)
|61' Каньос Серхи (1:2)
|(2:2) Бэмфорд Патрик 90'
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • Льоренте Диего • Купер Лиам 15' ( Харрисон Джек ( 15' ) • 75'Фирпо Жуниор 68' ( Бэмфорд Патрик ( 68') • Форшоу Адам • Филлипс Кэлвин 55' ( Клих Матеуш ( 55' ) • 79'Рафинья Диас • 85'Даллас Стюарт • Джеймс Дэниэл • Робертс Тайлер 29'
Запасные: Клаессон Кристоффер • Саммервилл Крисенсио • Дженкинс Джек • Шеклтон Джейми • Морено Родриго • Крессвел Чарли
Фернандес Альваро III • Гуд Чарли • 45'Янссон Понтус • Пиннок Итан • Расмуссен Мадс • Баптист Шендон 69' ( Ониика Фрэнк ( 69') • Норгор Кристиан • Янельт Витали 90' ( Йенсен Матиас ( 90') • Генри Рико • 80'Каньос Серхи 55' 72' ( Висса Йоан ( 72') • Мбеумо Брайан
Запасные: Форсс Маркус • Томпсон Доминик • Matthew Cox • Стевенс Финли • Nathan Young-Coombes • Годдос Саман
05 декабря. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).