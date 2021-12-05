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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник дебютировал в «МЮ» с непростой победы, «Тоттенхэм» разгромил соперника

05 Декабря 2021 • 19:06 Комментировать (5)
Тоттенхэм
3:0
Норвич
окончен

«Манчестер Юнайтед» проводил первый матч под руководством Ральфа Рангника и дома с трудом переиграл «Кристал Пэлас». Лишь на 77-й минуте удалось вскрыть оборону гостей, это удалось Фреду, который смог забить очень красиво  - 1:0.

«Тоттенхэм» непривычно много для себя нынешнего забил аж три мяча - 3:0. «Лидс» на 90-й минуте отыгрался в поединке против «Брентфорда» (2:2).

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас
(1:0) Фред Сантос 77'    
Де Хеа Давид Далот Диогу Линделоф Виктор   90' Магуайр Гарри Теллес Алекс Мактоминай Скотт   81' Фред Сантос Рэшфорд Маркус   76' (Эланга Энтони (   76') Фернандеш Бруну   86' (Ван де Бек Донни (   86') Санчо Джедон   62' (Гринвуд Мэйсон (   62') Роналду Криштиану
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Уан-Биссака Аарон Матич Неманья Джонс Фил Хендерсон Дин
Гуаита Висенте Клайн Натаниэль   31' Томкинс Джеймс Гехи Марк   67' Митчелл Тайрик Шлупп Джеффри Куйяте Шейку   84' (Эзе Эберечи (   84') Галлахер Конор Айю Джордан   84' (Олисе Майкл (   84') Бентеке Кристиан   67' (Эдуар Одсонн (   67') Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз Уилл Миливоевич Лука Ридевальд Жайро Батлэнд Джек Келли Мартин Матета Жан-Филипп
05 декабря. Стадион "Олд Траффорд".

 

Протокол игры  
Тоттенхэм 3:0 Норвич
(1:0) Лукас Моура 10'    
(2:0) Санчес Давинсон 67'    
(3:0) Сон Хынмин 77'    
Льорис Уго Санчес Давинсон Дайер Эрик Дэвис Бен Танганга Джафет   62' (Доэрти Мэтт (   62') Скипп Оливер Хёйбьерг Пьер-Эмиль Регилон Серхио   16'   22' (Сессеньон Райан (   22') Лукас Моура   80' (Бергвейн Стевен (   80') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Н'Домбеле Тангай Голлини Пьерлуиджи Родон Джо Скарлетт Дейн Алли Деле Уинкс Гарри
Крул Тим Ааронс Макс Омобамиделе Эндрю Хэнли Грант Гибсон Бен Уильямс Брендон Лис-Мелу Пьерр   72' (Дауэлл Киран (   72') Гилмор Билли   34'   81' (Соренсен Якоб (   81') Маклин Кенни Айда Адам   69' (Сарджент Джош (   69') Пукки Теэму   14'
Запасные: Ганн Энгус Яннулис Димитрис Кантуэлл Тодд Кабак Озан Цолис Христос Рупп Лукас
05 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры  
Лидс 2:2 Брентфорд
(1:0) Робертс Тайлер 27'    
    54' Баптист Шендон (1:1)
    61' Каньос Серхи (1:2)
(2:2) Бэмфорд Патрик 90'    
Меслье Иллан Эйлинг Люк Льоренте Диего Купер Лиам   15' (Харрисон Джек (   15'   75') Фирпо Жуниор   68' (Бэмфорд Патрик (   68') Форшоу Адам Филлипс Кэлвин   55' (Клих Матеуш (   55'   79') Рафинья Диас   85' Даллас Стюарт Джеймс Дэниэл Робертс Тайлер   29'
Запасные: Клаессон Кристоффер Саммервилл Крисенсио Дженкинс Джек Шеклтон Джейми Морено Родриго Крессвел Чарли
Фернандес Альваро III Гуд Чарли   45' Янссон Понтус Пиннок Итан Расмуссен Мадс Баптист Шендон   69' (Ониика Фрэнк (   69') Норгор Кристиан Янельт Витали   90' (Йенсен Матиас (   90') Генри Рико   80' Каньос Серхи   55'   72' (Висса Йоан (   72') Мбеумо Брайан
Запасные: Форсс Маркус Томпсон Доминик Matthew Cox Стевенс Финли Nathan Young-Coombes Годдос Саман
05 декабря. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Франческо Тотти
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
05 Декабря 2021 в 19:32
Ну почему же непростая победа? Весь матч доминировали. И лично у меня не было сомнений,что дожмут
Element-22
05 Декабря 2021 в 19:28
Понравилось движение, донбасский монстр носился без устали по всему периметру. Сульшер не мог им раньше про «восьмисекундное правило» рассказать?
TAPAHTNHO
05 Декабря 2021 в 19:37
донбасский монстр!?))
Element-22
05 Декабря 2021 в 19:46
Ополченец фрiд!
Misha_diablo_football
05 Декабря 2021 в 19:16
Изменение схемы и структуры на лицо, надо бы ещё привыкнуть к новому тренеру и к его видению игры и результаты придут со временем...
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окончен Тоттенхэм 3:0 Норвич
окончен Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас
окончен Лидс 2:2 Брентфорд
Идет 73 минута Астон Вилла 2:1 Лестер
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