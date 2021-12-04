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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Кейн счастлив, если мы побеждаем, даже если не ему не удается забить»

04 Декабря 2021 • 00:46 Комментировать
Тоттенхэм
...
Норвич
1.40 5.00 7.50
05.12 17:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал голевую засуху основного нападающего команды Гарри Кейна. Итальянский специалист считает, что сложившаяся ситуация серьезно не повлияет на футболиста, если команда будет выигрывать матчи.

«Я уверен, что Кейн счастлив, когда мы побеждаем. Даже если ему не удается забить. Он – профессионал, поэтому результат всегда стоит на первом месте. В остальном, Вы еще увидите, что он отличится множеством мячей. В этом помогут партнеры, если будут создавать необходимое количество моментов», - поделился наставник на пресс-конференции.

Напомним, что на счету капитана сборной Англии пока всего лишь один гол в 12 поединках чемпионата.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
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