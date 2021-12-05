​Рангник: «Не могу превратить игроков «Манчестер Юнайтед» в прессингующих монстров»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сказал несколько слов перед своим дебютным матчем у руля команды.

«Я не могу превратить игроков «Манчестер Юнайтед» в прессингующих монстров. Я хочу, чтобы они стали такими через две, три или четыре недели, но я не могу требовать от игрока того, чего он не может делать прямо сейчас.

Мой футбол определённо не медленный вальс! С точки зрения представлений о стиле футбола я не так далёк от Юргена Клоппа. Это не секрет.

Смогу ли я повторить успех Томаса Тухеля? Выиграть Лигу чемпионов, финишировать на четвёртом месте, а потом лидировать почти с тем же составом? Это большое достижение. Я не уверен, что можно говорить, что в «Манчестер Юнайтед» всё будет развиваться так же», - слова Рангника приводит Goal.com.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас».