​Рангник вспомнил, как его звали в «Челси»

В пятницу Ральф Рангник дал первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Рангник будет тренировать «красных дьяволов» до конца сезона, а затем перейдёт на должность консультанта.

В ходе пресс-конференции Рангник вспомнил, что в начале года он уже мог оказаться в Премьер-лиге Англии.

«Когда «Челси» связывался со мной, они говорили только о возможности стать временным тренером на четыре месяца. Здесь же я буду тренировать шесть месяцев, а затем, как вы знаете, стану консультировать клуб на протяжении двух лет», - высказался Рангник.

Напомним, что «Челси» в начале года в итоге пригласил Томаса Тухеля.