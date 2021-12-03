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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Рангник рассказал, о чём общался с Сульшером

03 Декабря 2021 • 13:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
1.60 4.00 5.80
05.12 17:00

Ральф Рангник приступил к работе с «Манчестер Юнайтед», став главным тренером команды до конца текущего сезона. В ходе своей первой пресс-конференции в новой роли Рангник рассказал о том, что он общался со своим предшественником Уле Гуннаром Сульшером.

«Я общался с Сульшером почти два часа. Это был плодотворный разговор, он мне рассказал о своём видении команды», - сообщил Рангник на пресс-конференции.

Также Рангник рассказал о том, что он пытался убедить Майкла Каррика остаться в клубе. Как известно, после трёх матчей в качестве временного тренера «Манчестер Юнайтед» Каррик решил уйти.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Уле Гуннар Сульшер Майкл Каррик
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