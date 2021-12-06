Роналду прокомментировал первую победу «Манчестер Юнайтед» при Рангнике

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о победе над «Кристал Пэлас» (1:0) во встрече 15-го тура чемпионата Англии. Манкунианцы выиграли благодаря голу бразильского хавбека Фреда. Это был первый поединок для немца Ральфа Рангника у руля команды.

«Шаг за шагом, мы «Юнайтед», - гласит сообщение 36-летнего португальского форварда в интстаграм-аккаунте.

Рангник совсем недавно занял пост главного тренера «красных дьяволов». Контракт с немецким специалистом рассчитан до окончания текущего сезона.

После 15 туров «МЮ» набрал 24 очка и занимает шестое место в таблице АПЛ.