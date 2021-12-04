Роналду намекнул, что готов сыграть с «Кристал Пэлас»

В субботу, 4-го декабря, появилась информация, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рискует пропустить матч против «Кристал Пэлас» в английской Премьер-лиге из-за проблем со здоровьем. По предварительным данным, португалец повредил колено в поединке против «Арсенала» на неделе.

Однако, менее, чем за сутки до противостояния, Роналду у себя в «Инстаграме» опубликовал фотографию с тренировки, которую подписал: «Готов к завтрашнему дню». Как уверяют британские СМИ, таким образом он намекнул на свои оптимальные кондиции в преддверии игры.

Вполне возможно, что если Криштиану действительно тревожит повреждение, то свой отдых он получит в других предстоящих матчах. Например, в среду манкунианцы сыграют с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, где обеспечили себе выход с первого места, а на следующих выходных отправятся в гости к аутсайдеру АПЛ «Норвичу».