​Ибрагимович рассказал, как в «Манчестер Юнайтед» из его зарплаты вычли 1 фунт за сок

В прессе оказался ещё один отрывок из новой книги Златана Ибрагимовича под названием «Адреналин: Мои нераскрытые истории». В нём швед рассказал о том, как в «Манчестер Юнайтед» из его заработной платы вычли 1 фунт из-за выпитого в мини-баре отеля сока.

«Если бы я встречался с Адриано Галлиани (бывший директор «Милана» - прим.) в Риме, он бы организовал частный перелёт, и мне не пришлось бы платить. Я не говорю, что всё должно быть бесплатным, но 1 фунт за фруктовый сок… И вы говорите, что это один из крупнейших клубов мира?» - цитату из книги приводит Sportbladet.

Златан Ибрагимович играл за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.