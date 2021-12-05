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​Ибрагимович рассказал, как в «Манчестер Юнайтед» из его зарплаты вычли 1 фунт за сок

05 Декабря 2021 • 12:23 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
1.55 4.30 5.80
Через 3 ч. 33 мин.

В прессе оказался ещё один отрывок из новой книги Златана Ибрагимовича под названием «Адреналин: Мои нераскрытые истории». В нём швед рассказал о том, как в «Манчестер Юнайтед» из его заработной платы вычли 1 фунт из-за выпитого в мини-баре отеля сока.

«Если бы я встречался с Адриано Галлиани (бывший директор «Милана» - прим.) в Риме, он бы организовал частный перелёт, и мне не пришлось бы платить. Я не говорю, что всё должно быть бесплатным, но 1 фунт за фруктовый сок… И вы говорите, что это один из крупнейших клубов мира?» - цитату из книги приводит Sportbladet.

Златан Ибрагимович играл за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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Crocodile
05 Декабря 2021 в 12:31
это смешно примерно настолько, насколько тебе самому фпадлу было заплатить ентот хвунт.
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