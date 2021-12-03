​Рангник ответил на вопрос о зимних трансферах «Манчестер Юнайтед»

В пятницу Ральф Рангник предстал перед журналистами на пресс-конференции. Новоиспечённый главный тренер «Манчестер Юнайтед» получил вопрос по поводу зимних трансферов.

«Мы с руководством клуба не обсуждали новых игроков. Нужно познакомиться с нынешним составом. У нас достаточно футболистов. Может быть, после Рождества мы обсудим возможность зимних трансферов, но опыт подсказывает мне, что зима является не лучшим временем для усиления», - сказал Рангник журналистам.

Ральф Рангник дебютирует на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 5 декабря. «Красные дьяволы» сыграют на своём поле против «Кристал Пэлас».