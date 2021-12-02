Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 272 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» продолжает надеяться на то, что освободится Манчини

02 Декабря 2021 • 23:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
1.60 4.00 5.80
05.12 17:00

«Манчестер Юнайтед» определился с именем тренера, который должен закончить с командой текущий сезон, но руководству клуба также нужно искать постоянный вариант, так как Ральф Рангник останется у руля только до конца сезона.

Британские СМИ писали о кандидатуре главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, и по данным Libero, в случае провала «скуадры адзурры» в квалификации чемпионата мира, наставник может уехать на «Олд Траффорд». Итальянцам в плей-офф предстоит обыграть Северную Македонию, а также Португалию или Турцию.

В любом случае, контракт Манчини с итальянской федерацией подписан до 2026 года, и сначала его нужно будет разорвать.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Италии Роберто Манчини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 53 минута Тоттенхэм 1:0 Брентфорд 1.68 3.95 5.2
Идет 26 минута Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 2.16 3.6 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Декабря
23:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжает надеяться на то, что освободится Манчини
22:17 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Эвертона» дал ещё один шанс Бенитесу
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:42 · Англия. Чемпионшип
Руни уверен, что «Дерби» не расформируют
19:31 · Англия. Премьер-лига
Сол Кэмпбелл: «Сейчас идеальное время, чтобы «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»
18:26 · Англия. Премьер-лига
Назначение Рангника не повлияло на желание Лингарда перебраться в другой клуб АПЛ
17:41 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму получит Рангник на зимние трансферы в «МЮ» 5
17:03 · Англия. Премьер-лига
В Англии призывают отдать капитанскую повязку Роналду, чтобы ослабить давление на Магуайра 7
16:38 · Англия. Премьер-лига
Названо имя ещё одного потенциального сменщика Рангника в «Манчестер Юнайтед» слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
Рафаэль Бенитес прокомментировал слухи о возможном увольнении
15:56 · Англия. Премьер-лига
Каррик – о прессинге Роналду: «Он выступал за команды с разным стилем и везде был успешен» 2
15:25 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: Такой великий футболист, как Роналду, должен играть в великих матчах 3
15:19 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 4 декабря 2021
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит предложение для одного из лидеров «Наполи»
14:58 · Англия. Премьер-лига
Рангник наконец-то получил визу – его дебют в «МЮ» состоится в матче против «Кристал Пэлас»
Все новости
Рекомендуем