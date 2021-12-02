«Манчестер Юнайтед» продолжает надеяться на то, что освободится Манчини

«Манчестер Юнайтед» определился с именем тренера, который должен закончить с командой текущий сезон, но руководству клуба также нужно искать постоянный вариант, так как Ральф Рангник останется у руля только до конца сезона.

Британские СМИ писали о кандидатуре главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, и по данным Libero, в случае провала «скуадры адзурры» в квалификации чемпионата мира, наставник может уехать на «Олд Траффорд». Итальянцам в плей-офф предстоит обыграть Северную Македонию, а также Португалию или Турцию.

В любом случае, контракт Манчини с итальянской федерацией подписан до 2026 года, и сначала его нужно будет разорвать.