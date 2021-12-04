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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» может перехватить у «Барселоны» Лингарда

04 Декабря 2021 • 19:43 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
3.20 3.50 2.20
Через 3 ч. 9 мин.

Скорее всего, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард в зимнее трансферное окно действительно покинет команду. Британская пресса уверяет, что футболист принял окончательное решение сменить клубную прописку.

Как сообщает Daily Express, игрок не исключает возможности доиграть сезон за манкунианцев, если в январе подпишет предварительный контракт с «Барселоной». Однако, попытаться переманить Лингарда в качестве свободного агента может и мадридский «Реал».

«Сливочные» задумались о возможном приглашении хавбека, видя в нем замену для Гарета Бэйла, Иско и Эдена Азара, с которыми испанский гранд намерен попрощаться уже в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Джесси Лингард
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