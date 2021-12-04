«Манчестер Юнайтед» рискует потерять Роналду

Ведущий форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рискует не сыграть в предстоящем поединке 15-го тура Премьер-лиги против «Кристал Пэлас», об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Если верить источнику, 36-летний бомбардир получил повреждение во время празднования решающего гола в недавней встрече с лондонским «Арсеналом» (3:2).

Матч «красных дьяволов» против «стекольщиков» состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Этот поединок станет дебютным для немецкого специалиста Ральфа Рангника у руля манкунианцев.