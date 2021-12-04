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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» рискует потерять Роналду

04 Декабря 2021 • 14:09 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
1.55 4.30 5.80
05.12 17:00

Ведущий форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рискует не сыграть в предстоящем поединке 15-го тура Премьер-лиги против «Кристал Пэлас», об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Если верить источнику, 36-летний бомбардир получил повреждение во время празднования решающего гола в недавней встрече с лондонским «Арсеналом» (3:2).

Матч «красных дьяволов» против «стекольщиков» состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Этот поединок станет дебютным для немецкого специалиста Ральфа Рангника у руля манкунианцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Biz_plan
04 Декабря 2021 в 14:35
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05.12  17:00 Тоттенхэм ... Норвич 1.4 5.2 7.8
05.12  17:00 Манчестер Юнайтед ... Кристал Пэлас 1.51 4.5 6.4
05.12  17:00 Лидс ... Брентфорд 2.14 3.55 3.4
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