Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 258 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

За кого Роналду забил 800 голов

03 Декабря 2021 • 18:23 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
1.55 4.30 5.80
05.12 17:00

В центральном матче 14-го Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал непростую победу над лондонским «Арсеналом» (3:2). Решающие голы с игры и пенальти забил форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Португалец довел свой бомбардирский счет до показателя в 801 мяч. За кого же забивал великий Роналду?

Большую часть результативных ударов Криштиану нанес в футболке мадридского «Реала», где играл с 2009 по 2018 год, - 450 мячей всего и 311 - в Ла Лиге. На втором месте «Манчестер Юнайтед» (2003 - 2009 и с 2021) - 130 голов (90 в АПЛ), немного меньше - за национальную сборную (115) и «Ювентус» - 101 (81). В «Спортинге» было пять голов.

Что касается звания лучшего бомбардира в истории футбола, Роналду точно не удастся побить рекорд Пеле (1283), никому не известного немца Эрвина Хельмхена (982), чеха Йозефа Бицана (948) или Ромарио (1000). Другое дело, что подтвердить или опровергнуть эти показатели никому и никогда уже не удастся. В отличие от Роналду данные футболисты играли в «серое» время для футбольной статистики.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Underdog !
03 Декабря 2021 в 18:31
Так вы же писали недавно, что Криштиану забил 700+ мячей и стал лучшим бомбардиром обогнав Пеле, так как остальные мячи король футбола забил в товарняках. Сантос там еще что-то возмущался. Ромарио кстати тоже с его навязчивой идеей забить тысячу голов играл даже в дворовых командах на дворовых турнирах
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.12  15:30 Вест Хэм ... Челси 4.8 3.9 1.74
04.12  18:00 Саутгемптон ... Брайтон 2.55 3.4 2.8
04.12  18:00 Ньюкасл ... Бёрнли 2.15 3.5 3.45
04.12  18:00 Вулверхэмптон ... Ливерпуль 6.4 4.5 1.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Декабря
19:15 · Англия. Премьер-лига
​Маркиньос может перейти в топ-клуб АПЛ
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Роналду высказался после покорения отметки в 800 голов
18:23 · Англия. Премьер-лига
За кого Роналду забил 800 голов 1
17:35 · Англия. Премьер-лига
​Корреа объяснил, почему шесть лет назад не перешёл в «Манчестер Сити»
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Рангник сказал, что Лобановский был одним из его вдохновителей
15:49 · Англия. Премьер-лига
​«Райола хотел меня убить»: Ибрагимович вспомнил, как испортил рекламный план «МЮ» 1
15:13 · Англия. Премьер-лига
​Эффект Рангника: Роналду выдал лучший результат сезона по действиям прессинга 1
14:36 · Англия. Премьер-лига
​Рангник вспомнил, как его звали в «Челси»
13:48 · Англия. Премьер-лига
​Рангник рассказал, о чём общался с Сульшером
13:40 · Англия. Премьер-лига
​Рангник ответил на вопрос о зимних трансферах «Манчестер Юнайтед»
13:33 · Англия. Премьер-лига
​Рангник развеселил журналистов после вопроса о Холанне
13:08 · Англия. Премьер-лига
Роналду отреагировал на приход Рангника в «Манчестер Юнайтед»
12:50 · Англия. Премьер-лига
​Рангник высказался о Роналду 2
12:28 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард высказался об Абрамовиче
12:27 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал о своей цели в «Манчестер Юнайтед» 2
Все новости
Рекомендуем