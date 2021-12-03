За кого Роналду забил 800 голов

В центральном матче 14-го Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал непростую победу над лондонским «Арсеналом» (3:2). Решающие голы с игры и пенальти забил форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Португалец довел свой бомбардирский счет до показателя в 801 мяч. За кого же забивал великий Роналду?

Большую часть результативных ударов Криштиану нанес в футболке мадридского «Реала», где играл с 2009 по 2018 год, - 450 мячей всего и 311 - в Ла Лиге. На втором месте «Манчестер Юнайтед» (2003 - 2009 и с 2021) - 130 голов (90 в АПЛ), немного меньше - за национальную сборную (115) и «Ювентус» - 101 (81). В «Спортинге» было пять голов.

Что касается звания лучшего бомбардира в истории футбола, Роналду точно не удастся побить рекорд Пеле (1283), никому не известного немца Эрвина Хельмхена (982), чеха Йозефа Бицана (948) или Ромарио (1000). Другое дело, что подтвердить или опровергнуть эти показатели никому и никогда уже не удастся. В отличие от Роналду данные футболисты играли в «серое» время для футбольной статистики.