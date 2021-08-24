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Англия. Премьер-лига

Антонио стал лучшим бомбардиром «Вест Хэма» в истории АПЛ

24 Августа 2021 • 00:27 Комментировать
Вест Хэм
4:1
Лестер
окончен
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Сегодня «Вест Хэм» разгромил «Лестер» и вышел на чистую первую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги после двух сыгранных туров. Дублем в ворота гостей поля отличился нападающий Майкл Антонио, что стало историческим событием.

Антонио отметился своим 49-м голом в карьере в АПЛ за «Вест Хэм», побив рекорд легендарного Пауло Ди Канио, на счету которого 47 забитых мячей. Примечательно, что третью строчку в этом списке занимает другой действующий игрок «молотобойцев» Марк Нобл с 46 голами в активе.

Для достижения этого результата Антонио потребовался 161 поединок в футболке лондонской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Апл Майкл Антонио
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окончен Вест Хэм 4:1 Лестер 2.55 3.5 2.7
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