Антонио стал лучшим бомбардиром «Вест Хэма» в истории АПЛ

Сегодня «Вест Хэм» разгромил «Лестер» и вышел на чистую первую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги после двух сыгранных туров. Дублем в ворота гостей поля отличился нападающий Майкл Антонио, что стало историческим событием.

Антонио отметился своим 49-м голом в карьере в АПЛ за «Вест Хэм», побив рекорд легендарного Пауло Ди Канио, на счету которого 47 забитых мячей. Примечательно, что третью строчку в этом списке занимает другой действующий игрок «молотобойцев» Марк Нобл с 46 голами в активе.

Для достижения этого результата Антонио потребовался 161 поединок в футболке лондонской команды.